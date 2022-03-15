СпецЦОН в Алматы переехал в здание ресторана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Один из специализированных ЦОНов Алматы переехал в здание ресторана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, где сотрудники спецЦОНа обслуживают клиентов в здании ресторана, появилось в Сети: «На Кульджинке открылся новый ЦОН… Похоже, тойхана уже неактуальна», - говорит голос на видео.

В «Правительстве для граждан» сообщили, что ранее специализированный ЦОН № 5 располагался в здании рынка «Жетісу». В связи с многочисленными жалобами клиентов по нефункциональности здания – платная парковка, неудовлетворительное состояние санузлов, отсутствие кондиционирования, было принято решение о передислокации отдела в более удобное здание вдоль Кульджинского тракта.

«Новое здание имеет удобную локацию, собственное парковочное пространство до 200 авто, отдельный санузел и пандусы для маломобильных граждан, соответствующие всем санитарным требованиям и нормам. Отметим, что здание предоставлено в аренду на безвозмездной основе, филиал покрывает только коммунальные расходы», - отметили в пресс-службе госкорпорации.







