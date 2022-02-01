Спавшего мужчину спасли из горящей квартиры полицейские в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спавшего мужчину спасли из горящей квартиры полицейские в Атырау. Ещё 30 человек было эвакуировано, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«30 января около 17:30 сотрудники участкового пункта полиции №10 управления полиции города Атырау заметили возгорание на первом этаже многоэтажного дома в микрорайоне Привокзальном-3. Участковые инспекторы отдела местной полицейской службы капитан полиции Жумыргожиев Серик, старший лейтенант полиции Игиликов Ринат, курсант Кибашев Муса вовремя добрались до квартиры и благополучно вынесли уснувшего мужчину из квартиры, где произошел пожар. Стражи порядка также помогли эвакуироваться 30 жителям соседних квартир.Как выяснилось, в коридоре у дома взорвалась газовая труба и произошел пожар. Пострадавших нет»,- сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.