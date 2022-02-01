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вчера 21:43
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Спавшего мужчину спасли из горящей квартиры полицейские в Атырау
1 Февраля 2022 00:39
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спавшего мужчину спасли из горящей квартиры полицейские в Атырау. Ещё 30 человек было эвакуировано, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПавлодарец возил по городу прицепившегося к машине человека Задохнувшуюся при пожаре кошку реанимировали спасатели в Актобе Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 февраля
Как выяснилось, в коридоре у дома взорвалась газовая труба и произошел пожар. Пострадавших нет»,- сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.
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