Спасти отечественных мукомолов от банкротства требует сенатор Султан Дюсембинов

Экспорт муки из Казахстана падает, а продажи за рубеж зерна – растут. Иностранным партнерам выгоднее закупать у нас зерно, вместо муки и загружать работой свои мельницы, а значит казахстанские мукомольные предприятия остаются без работы. Проблемы отечественных мукомолов в своём депутатском запросе поднял сенатор Султан Дюсембинов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

По информации сенатора, в 2023 году экспорт пшеничной муки снизился на 23%. Одна из причин в том, что Казахстан поставляет в страны Центральной Азии и Афганистана пшеницу и муку на условиях равного доступа.

- Казахстан поставляет на внешние рынки стран Центральной Азии и Афганистана пшеницу и муку на условиях равного доступа. Страны-импортеры нашей пшеницы создают меры нетарифного ограничения в торговле, сдерживая импорт нашей муки, развивая собственную переработку. К примеру, в Узбекистане ставки импортных пошлин на ввозимое зерно – 0%, на ввозимую муку – 10%. В результате экспорт муки из Казахстана в Узбекистан упал в три раза, с 1 млн 300 тысяч тонн до 420 тысяч тонн. Экспорт зерна пшеницы за этот же период возрос с 658 тысяч тонн до 3 млн тонн – в 4,5 раза. И такая ситуация сложилась в соседних странах Центральной Азии, - отметил сенатор.

Не улучшает ситуацию и запрет, введенный Казахстаном на импорт зерна из России. По мнению сенатора, это также повлияло на то, что на наш рынок активно вместо зерна поставляется российская мука.

- С целью сдерживания дешевого российского зерна Казахстан ввел ограничения на ввоз пшеницы автомобильным транспортом и по железной дороге – кроме лицензированных мукомольных и птицеводческих предприятий по согласованному списку. Данные обстоятельства приводят к массовому завозу муки из России на территорию Казахстана. Зачастую импорт происходит контрабандой, без уплаты налогов и без соблюдения фитосанитарных и санитарных требований, - сказал Султан Дюсембинов.

Кроме того, сенатор отметил проблемы возврата НДС, логистики, несвоевременное согласование планов заявок, введение конвенционных запретов на перевозку грузов, постоянные заторы и скопления вагонов на станциях.

Для исключения дальнейшей стагнации мукомольной отрасли страны сенатор предложил главе Кабмина обеспечить упрощенный возврат НДС при экспорте в автоматическом режиме, введение зеркальных мер к странам, осуществляющих по отношению к Казахстану меры нетарифного и тарифного ограничения в торговле. Разработать механизмы субсидирования объемов, сдаваемых сельхозтоваропроизводителями на переработку, и решение бесперебойного процесса транспортировки в железнодорожных перевозках, а также создать единую экспортную структуру по принципу «Единого окна».