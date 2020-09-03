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Спасти, чтобы пасти: в Карагандинской области восстанавливают пастбища

3 Сентября 2020 09:55
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Спасти, чтобы пасти: в Карагандинской области восстанавливают пастбища

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области высохшая степь вновь станет пригодной для выпаса скота. В регионе на средства областного бюджета реализуют пилотный проект по восстановлению деградированных пастбищ. Земли, расположенные вблизи населённых пунктов, окультурили многолетними травами. В скором времени здесь будет зелёный массив, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

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«Карагандинская область первой в стране реализует такой пилотный проект. Это очень нужно, ведь остро встала проблема с пастбищами для сельского скота. Работа проводится на землях, которые за многие годы были вытоптаны скотом и потеряли способность к естественному возобновлению. Восстанавливать деградированные и низкопродуктивные пастбища начали в Бухар-Жырауском районе, в сельских округах Жанаталап, Тегис-жол и Ростовка. Посеяли многолетние травы - житняк и эспарцет. До конца года аналогичные работы планируется провести в Нуринском районе», - рассказал Алпысбай Рахимжанов, агроном управления сельского хозяйства.


В каждом районе проектом охвачено по 1 тыс. га площади.

По словам специалиста, положительный эффект ожидается в ближайшие два года. Требуется время, чтобы травы окрепли и поднялись. И тогда на обновлённые пастбища можно будет выпускать скот.

В области порядка 40% всего поголовья сельскохозяйственных животных сосредоточено в частных подворьях. Реализация проекта позволит решить проблему с выпасом скота. Поддержка личных хозяйств и создание устойчивой кормовой базы в конечном счёте дадут увеличение производства экологически чистой и дешёвой продукции животноводства.

По данным акиматов районов, по области около 1,5 млн га пастбищных угодий возле населённых пунктов малопригодны для выпаса скота. Работа по улучшению земель продолжится.


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#Карагандинская область   #Экология   #Акимат   #Сельское хозяйство  
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