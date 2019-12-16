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Спасший трёх тонувших сестёр полицейский из Павлодарской области награждён медалью

16 Декабря 2019 00:27
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Спасший трёх тонувших сестёр полицейский из Павлодарской области награждён медалью

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня независимости Указом Президента РК медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждён старший инспектор дежурной части отдела полиции района Аккулы старший лейтенант полиции Галымбек Жумабаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Столь высокую государственную награду Галымбек получил из рук акима области Булата Бакауова», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Глава региона поблагодарил стража правопорядка за оперативные, грамотные и самоотверженные действия, пожелал всегда быть образцом профессионализма, самоотверженности, верности выбранному долгу и впредь своим неравнодушием укреплять авторитет полиции в обществе.

Галымбек заверил всех в том, что и в дальнейшем будет честно и добросовестно выполнять свой служебный долг, обеспечивать охрану и безопасность граждан. «Инцидент произошёл девятого июля в селе Аккулы. Галымбек Жумабаев спас трёх сестёр, - отметили в полиции. - Отработав смену, в выходной день, отдыхая со своей семьёй не берегу реки, Галымбек услышал крики о помощи. Увидев в реке тонущих людей, понял, что дорога каждая минута, и нельзя мешкать ни секунды». Полицейский бросился на помощь. Преодолевая сильное течение, он смог добраться до девушек, которых быстрым течением относило к середине реки. Подплыв к тонущим девочкам, мужчина помог выбраться им на сушу. Тонущими оказались жители села Аккулы: сестры 1996, 1999 и 2002 годов рождения.

Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Акимат, МВД РК, День Независимости ,
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Автор:

Антон Гагарин

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