Спасший трёх тонувших сестёр полицейский из Павлодарской области награждён медалью

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня независимости Указом Президента РК медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждён старший инспектор дежурной части отдела полиции района Аккулы старший лейтенант полиции Галымбек Жумабаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Столь высокую государственную награду Галымбек получил из рук акима области Булата Бакауова», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Глава региона поблагодарил стража правопорядка за оперативные, грамотные и самоотверженные действия, пожелал всегда быть образцом профессионализма, самоотверженности, верности выбранному долгу и впредь своим неравнодушием укреплять авторитет полиции в обществе.

Галымбек заверил всех в том, что и в дальнейшем будет честно и добросовестно выполнять свой служебный долг, обеспечивать охрану и безопасность граждан. «Инцидент произошёл девятого июля в селе Аккулы. Галымбек Жумабаев спас трёх сестёр, - отметили в полиции. - Отработав смену, в выходной день, отдыхая со своей семьёй не берегу реки, Галымбек услышал крики о помощи. Увидев в реке тонущих людей, понял, что дорога каждая минута, и нельзя мешкать ни секунды». Полицейский бросился на помощь. Преодолевая сильное течение, он смог добраться до девушек, которых быстрым течением относило к середине реки. Подплыв к тонущим девочкам, мужчина помог выбраться им на сушу. Тонущими оказались жители села Аккулы: сестры 1996, 1999 и 2002 годов рождения.

Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.