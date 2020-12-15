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Спасших при пожаре 14 человек полицейских поощрили в Кокшетау

Автор:  
Оксана Матасова
15 Декабря 2020, 04:18
Спасших при пожаре 14 человек полицейских поощрили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Независимости в Акмолинской области поощрили полицейских. Грамот удостоились и два старших лейтенанта, спасших 14 человек при пожаре в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В преддверии празднования Дня Независимости в департаменте полиции Акмолинской области за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе, а также за особый вклад в дело обеспечения законности и правопорядка состоялось торжественное награждение отличившихся сотрудников.

Знакомя с поздравительной телеграммой от имени министра внутренних дел, начальник департамента отметил высокую оценку, данную главой ведомства работе акмолинских полицейских, а также от лица министра поблагодарил личный состав за безупречную службу в деле охраны законности и правопорядка.

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«В торжественной обстановке за проявленное мужество и умение действовать в экстремальной ситуации были поощрены грамотой департамента полиции сотрудники, благодаря которым 12 декабря были спасены из пожара 14 человек. Это старшие лейтенанты полиции Олжас Альпеисов и Ерсаин Илюбаев. Кроме того, благодарственные письма от лица департамента полиции были направлены в адрес родителей молодых сотрудников: следователя УП города Кокшетау лейтенанта полиции Айбека Рахимова и инспектора отдела административной полиции УАП ДП лейтенанта полиции Тимура Шайхинова», - рассказали в ведомстве.

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Кроме того, 10-ти стражам порядка были присвоены специальные звания, вручены медаль «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» и нагрудный знак «Ішкі істер органдарының үздігі», грамоты МВД РК и благодарственные письма МВД РК.

Напомним, 12 декабря при пожаре в Кокшетау прибывшими на место раньше всех полицейскими О. Альпеисовым и Е. Илюбаевым были спасены 14 человек, среди которых четыре ребенка.


Акмолинская область   МВД РК   Регионы Казахстана   День Независимости  
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