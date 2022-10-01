РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:33, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    Спасшего женщину из горящего дома в Павлодаре молодого мужчину просит откликнуться ДЧС

    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области ищет молодого мужчину, проявившего самоотверженность и спасшего женщину из горящего дома, передает МИА «Казинформ».

    «Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области просит откликнуться очевидцев и свидетелей, пожара, произошедшего 7 сентября 2022 года в городе Павлодаре, на переулке Гоголя, в доме 284 и доме 286, а также молодого мужчину по имени Иса, который проявив самоотверженность, вынес из горящего дома женщину. Обращаться по номеру: 8(771)172-61-78», - говорится в публикации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области в Instagram.

    Известно, что 7 сентября в 15 часов 56 минут на пульт 101 поступило сообщение о том что, в городе Павлодаре, на переулке Гоголя 284, 286 происходило горение домов. По прибытию к месту вызова пожарными было установлено, что в частном жилом секторе происходило горение двух частных жилых домов, СТО и хозяйственных построек на площади 255 кв. м. В тушении были задействованы шесть единиц техники, 25 сотрудника ДЧС Павлодарской области, а также задействованы службы 102,103, Центра медицины катастроф.

    В результате пожара пострадали две женщины: 1957 г.р. и 1985 г.р. Обе госпитализированы в первую городскую больницу. Локализован пожар в 17 часов 33 минуты. Ликвидирован огонь в 18 часов 37 минут.



    Теги:
    Общество Пожар Павлодарская область ДЧС Павлодар Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!