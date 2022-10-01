Спасшего женщину из горящего дома в Павлодаре молодого мужчину просит откликнуться ДЧС

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области ищет молодого мужчину, проявившего самоотверженность и спасшего женщину из горящего дома, передает МИА «Казинформ».

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области просит откликнуться очевидцев и свидетелей, пожара, произошедшего 7 сентября 2022 года в городе Павлодаре, на переулке Гоголя, в доме 284 и доме 286, а также молодого мужчину по имени Иса, который проявив самоотверженность, вынес из горящего дома женщину. Обращаться по номеру: 8(771)172-61-78», - говорится в публикации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области в Instagram.

Известно, что 7 сентября в 15 часов 56 минут на пульт 101 поступило сообщение о том что, в городе Павлодаре, на переулке Гоголя 284, 286 происходило горение домов. По прибытию к месту вызова пожарными было установлено, что в частном жилом секторе происходило горение двух частных жилых домов, СТО и хозяйственных построек на площади 255 кв. м. В тушении были задействованы шесть единиц техники, 25 сотрудника ДЧС Павлодарской области, а также задействованы службы 102,103, Центра медицины катастроф.

В результате пожара пострадали две женщины: 1957 г.р. и 1985 г.р. Обе госпитализированы в первую городскую больницу. Локализован пожар в 17 часов 33 минуты. Ликвидирован огонь в 18 часов 37 минут.



