Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Спасшего трех девочек на Капшагайском водохранилище мужчину наградили

Автор:  
Еламан Турысбеков
2 Сентября 2022, 21:38
Спасшего трех девочек на Капшагайском водохранилище мужчину наградили

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Александр Ананиев был награжден медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленную при спасении трех девушек на Капшагайском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медаль была вручена на торжественном мероприятии перед парадным строем личного состава департамента по ЧС Алматинской области и службы пожаротушения.

По данным ДЧС региона, 17 июля этого года Александр, находясь на отдыхе с детьми и внуками в зоне отдыха, во время заплыва вглубь водохранилища услышал крики в 50 метрах от себя. Мужчина бросился на помощь. Доплыв до места, увидел, что там тонут одновременно три девушки лет по 17-18. Александр попытался нырнуть за утопающей, но две другие девушки в панике вцепились за него, не давая ухватить тонущую.

«Борюсь с двумя девочками. Понимаю, что я для них сейчас единственная соломинка, за которую они в шоке пытаются ухватиться. А мозг, как компьютер, фиксирует, что третья девочка уже перестала сопротивляться и медленно погружается в пучину. В этот момент я понял, что на спасение у меня осталось секунд пять, не больше. Потом я просто не смогу отыскать утопленницу», - рассказывает Александр.

Невероятными усилиями сумел с двумя висевшими на нем девушками нырнуть поглубже и ухватить за руку третью. Она уже отключилась, была без сознания. В итоге спас всех троих тонущих. Ему помогла спортивная подготовка и умение хорошо плавать. Позже он рассказал, что все три девушки не кричали.

«Все происходило в полной тишине. Кричала только девочка на круге. Если бы она не привлекла внимание, все трое бы утонули», - вспоминает Александр Ананиев.


Алматинская область   МЧС   Спасение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане