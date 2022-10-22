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    17:40, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Спасшего двоих детей из горящего дома в Акмолинской области мужчину наградили в МЧС

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин наградил жителя Акмолинской области Талгата Жексембекова медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін». Он спас двоих детей при пожаре в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства по ЧС РК.

    24 сентября в 14:00 гражданка 1978 года рождения, проживающая в селе Коянды Целиноградского района, уложив своих несовершеннолетних детей спать, ушла отнести обед супругу, который работал неподалеку. За время ее отсутствия произошло возгорание кровати и одежды. Соседка увидела дым из окна соседнего дома и выбежала во двор, позвала Жексембекова Талгата Жумкеновича, который недалеко работал на экскаваторе. Мужчина сразу же побежал на помощь.

    Жилье было закрыто на амбарный замок, который Талгат Жексембеков выломал, чтобы проникнуть внутрь. Он вытащил одну девочку 2020 года рождения на руках, а вторая девочка 2019 года рождения сама выбежала за ним на улицу из горящего дома. Детей госпитализировали в городскую больницу №2 в Астане с термическими ожогами различной степени.

    Сотрудники органов гражданской защиты не вызывались. Предварительная причина пожара – детская шалость.

    «Я работал в Кояндах на экскаваторе. После обеда я отдыхал, смотрю, там, где я проводил работу загорелся дом. Из него шел сильный дым. Я выскочил, к этому времени не мог туда проникнуть. Еще вышел один парнишка и мы вместе сломали висевший замок. Было очень сильное задымление. Я обнаружил двух девочек под кроватью, одну вытащил сам, а вторая - постарше побежала за мной. Когда я вышел у меня уже ноги подкосились: надышался дымом», - вспоминал Талгат Жексембеков.



    Фото: gov.kz





    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Пожар Спасение Акмолинская область МЧС
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