Спасшего четырех человек пожарного наградили в Павлодаре

1 Января 2023, 13:09

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Он был свободен от службы, но не прошел мимо ЧП, тем самым спас четырех человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

30 декабря в пожарной части №4 приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК за спасение четырех человек, в том числе ребенка, отметили пожарного-спасателя Марлена Абенова.

«Награду Марлену Абенову вручил заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Кайрат Шаймарденов. Он поздравил младшего сержанта и пожелал ему успешной службы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пожар в девятиэтажном жилом доме Павлодара произошел 28 декабря. Загорелся мусоросборник на первом этаже, переоборудованный под кладовое помещение, что вызвало сильное задымление на всех этажах. Еще до прибытия спасательных служб на месте происшествия оказался Марлен Абенов. Марлен поднялся на девятый этаж и эвакуировал четырех человек, в том числе женщину с ребенком.

Стоит отметить, что в этот день сотрудник находился дома после смены.

Фото ДЧС Павлодарской области