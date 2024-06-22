22:50, 21 Июнь 2024 | GMT +6
Спасли на вертолете: парапланерист-иностранец неудачно приземлился в области Жетысу
В области Жетысу во время соревнований Кубка мира по парапланерному спорту 52-летний гражданин КНР получил травму. Его доставили в больницу на вертолете, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, мужчина 1972 года рождения стартовал с горы на высоте 800 метров. Но, не справившись с управлением, он начал падать. Перед падением спортсмен успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму.
- Чтобы доставить мужчину в больницу города Талдыкорган спасатели несли его по труднопроходимой местности 1,5 километра, где смог приземлиться вертолет «Казавиаспас», - проинформировал в ДЧС.