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    22:50, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Спасли на вертолете: парапланерист-иностранец неудачно приземлился в области Жетысу

    спасатели, горы
    Фото: ДЧС области Жетысу

    В области Жетысу во время соревнований Кубка мира по парапланерному спорту 52-летний гражданин КНР получил травму. Его доставили в больницу на вертолете, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, мужчина 1972 года рождения стартовал с горы на высоте 800 метров. Но, не справившись с управлением, он начал падать. Перед падением спортсмен успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму.

    - Чтобы доставить мужчину в больницу города Талдыкорган спасатели несли его по труднопроходимой местности 1,5 километра, где смог приземлиться вертолет «Казавиаспас», - проинформировал в ДЧС.

    Теги:
    ДЧС Спорт Жетысуская область Горы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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