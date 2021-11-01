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    11:54, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Спасли инвалида и ликвидировали семь пожаров за выходные в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели ВКО ликвидировали семь пожаров и спасли из огня мужчину- инвалида. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    30 октября в Аягозском по улице Шакенова во дворе частного дома горело сено 2,7 тонны. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По этой же причине в Зайсанском районе во дворе частного дома сгорело 30 тонн сена.

    В Усть-Каменогорске по улице аль-Фараби на территории банного комплекса горели деревянные конструкции потолочного перекрытия и кровли отдельно стоящей одноэтажной бани. Спасатели ликвидировали огонь на общей площади 10 кв.м. Причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

    В Кокпектинском районе в частном жилом доме горели деревянные конструкции мебели, личные вещи на общей площади 63м.кв. В ходе разведки пожара звеном газодымозащитной службы из дома был спасен хозяин, инвалид, 1949 года рождения. Мужчина был передан сотрудникам скорой помощи с признаками отравления продуктами горения легкой степени, после осмотра от госпитализации отказался. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

    31 октября в Усть-Каменогорске на территории садоводческого товарищества «Лесное» в дачном доме для летнего проживания горели деревянные конструкции кровли, потолочное перекрытие, веранда, а также внутри дома горели личные вещи, мебель. Огнеборцы справились с огнем на общей площади 24 кв.м. Предварительные причины пожара - неосторожное обращение с огнем, поджог.

    В этот же день 31 октября в 07 часов 40 минут в Кокпетинском районе во дворе жилого частного дома горело сено 70 тонн. Причина пожара устанавливается.

    В городе Шемонаихе по улице Казахстанская в жилом частном доме горели деревянные конструкции кровли, также деревянные конструкции блока хозпостроек на общей площади 55 кв.м. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводки.


    Теги:
    МЧС Пожар Спасение Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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