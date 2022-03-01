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«Спасибо, мы дома» - эвакуированные из Украины казахстанцы рассказали, как добирались на Родину

1 Марта 2022 07:06
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«Спасибо, мы дома» - эвакуированные из Украины казахстанцы рассказали, как добирались на Родину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы, прилетевшие из Украины в Алматы специальным рейсом, рассказали, как они добирались до Польши, чтобы попасть на Родину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все было отлично организовано. Но мы очень устали. Долгая была дорога», - говорит одна из прилетевших пассажирок.

«Прилетели из Польши прямым рейсом. Я сам был в Киеве. Это первый рейс, три автобуса было. Мы сутки стояли на границе (Украины и Польши - прим.автора). Это необычные события. Мы все в шоке», - говорит пассажир по имени Руслан.

«Спасибо, мы дома. Мы жили в городе Конотоп. Мы почти год жили в Украине. Перевелись туда по работе. Оттуда мы выехали на автобусе в четверг, в Польшу добрались только вчера. Все это время мы были в дороге», - говорит еще одна казахстанка.

Некоторые из прибывших рассказывали о событиях в Украине со слезами на глазах.

Среди прилетавших также оказались и предприниматели.

«Мы больше времени стояли на границе. Сам я находился во Львове. Туда я уехал еще перед новым годом, жил почти три месяца. Там у меня бизнес. Мы доставляем автомобили из США, Китая. Помогаем людям покупать новые авто и доставляем их туда, в том числе в Казахстан. Там работа сейчас остановилась, но я хотел бы в дальнейшем туда вернуться. Чудесная страна. Я сам коренной алматинец, гражданин Казахстана. Нас вывезли оттуда в числе первых. Хочу еще раз поблагодарить сотрудников дипмиссии. Очень грамотно отработали, молодцы. Мы две ночи жили в гостинице в Катовице, которая нам предоставляла дипмиссия. На границе очень много людей, очереди большие. Мы стояли ровно сутки. Ребята из дипмиссии очень быстро нашли транспорт, вывезли нас, предоставили жилье, питание. Это героический поступок. Я очень благодарен сотрудникам дипмиссии Казахстана», - заявил Николай Татаренко.

Еще один казахстанец Жансерик Сейтмуратов также поблагодарил Посольство Казахстана в Украине за оказанную помощь.

«Мы были в семинаре в городе Умань. Полетели туда 21 февраля. И вот сегодня прилетели. Все было хорошо организовано. Спасибо консулу», - заметил Жансерик.

Казахстанка по имени Гаухар, которая несколько лет жила в Киеве, также выразила благодарность Посольству Казахстана.

«Мы выехали из города сразу же, как только начались активные действия в стране. Сначала долго думали, уехать или нет, но слышали сирены и потом решили уехать. Мы с собой ничего не взяли кроме документов. Но наши друзья из Украины там остались. Как только мы получили новость от Посольства, поехали в строну Львова. Украинцы очень организованные. Они приносили нам еду, кормили. Но я больше переживала за детей… Благодаря тому, что Посольство Казахстана договорилось с Польшей, нас сопроводили на границе. Мы быстро проехали эти 19 км, а потом стояли в очереди. Мы жили в автобусе», - вспоминает Гаухар.

Напомним, в Алматы вечером 28 февраля прилетел первый рейс с казахстанцами из Украины. Репатриационный рейс со 175 пассажирами прилетел из польского города Катовице. Их в аэропорту встречали родные, близкие, друзья и журналисты. В настоящее время ожидается прибытие в мегаполис следующего репатриационного рейса из Украины. Он запланирован на 1 марта.

Ранее отмечалось, что для граждан Казахстана из польского города Катовице организуют три репатриационных рейса.


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#МИД РК   #Алматы   #Украина   #Авиация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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