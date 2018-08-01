Спасены еще два туриста в горах на юге Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На юге Казахстана в горах были спасены еще два туриста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС региона.

«31 июля в 15:55 оперативным дежурным поступило сообщение из села Бургулюк Толебийского района о том, что два туриста 1996 и 1999 годов рождения из города Атырау взобрались на горы в ущелье Бургулюк и не смогли самостоятельно спуститься», - сообщили в пресс-службе.



5 спасателей оперативно-спасательного отряда прибыли на место происшествия в 17:50 и сразу же приступили к спасению людей. С помощью поисковой собаки Рой быстро был найден маршрут, а вечером в 20:00 спасатели благополучно спустили туристов со скалистого обрыва. Состояние молодых людей было удовлетворительное и в медицинской помощи не нуждались.



Отмечается, что с начала года это 4 случай в горах. Ранее было спасено 6 человек, из них 2 детей, которым была оказана доврачебная помощь.



Спасатели напоминают жителям и гостям региона, что перед походом в горы необходимо внимательно изучить маршрут и сообщить об этом оперативно-спасательному отряду ДЧС области по номеру 54-93-04 или в Службу спасения по номеру 112, которые работают круглосуточно. Здесь можно получить всю необходимую информацию об особенностях маршрута, контрольном времени прохождения и сигналах связи.



Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, рекомендуется внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:



- выбрать удобную одежду и обувь;



- в обязательном порядке взять теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра.