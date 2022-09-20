20 Сентября 2022, 12:26

Спасено 700 тысяч мальков в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Кызылординской области специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции проверяют оросительные каналы и собирают информацию о хозяйствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Фермерские хозяйства обязаны собирать рыбу, выросшую в рисовых чеках и выпускать ее в водоемы. Но это требование мало кто из рисоводов исполняет и поэтому гибнут десятки тонн мальков.

По словам главного специалиста Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Бактияра Балжанова, за один день они спасли 25 тыс. мальков.

«В основном это карп и амур. На данный момент нами уже выловлено и отпущено в озера по всему региону больше 700 тыс. мальков», - сообщил Б. Балжанов.

Между тем, регион держит курс на развитие рыбного хозяйства. Планируется, что к 2030 году объем товарного рыбоводства вырастет до 16 тыс. тонн продукции в год. С этой целью заработали 69 промысловых водоемов, 16 садковых и 12 прудовых рыбоводных хозяйств. Чтобы фермеры выполняли требования по спасению рыбы из рисовых чеков, следить за этой работой будут волонтеры.

Фото : gov.kz