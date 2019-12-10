Спасенные в ВКО пеликаны не добрались до Алматинского зоопарка

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Спасенные в Восточном Казахстане два пеликана так и не добрались до Алматинского зоопарка и находятся в детском биологическом центре Семея, передает МИА «Казинформ».

В биоцентре рассказали, что краснокнижные кудрявые пеликаны уже вторую неделю находятся в их учреждении. Птицы были замерзшие и сильно ослабленные, а у одного из пеликанов имеется травма крыла. Питомцам была оказана вся необходимая помощь. Сейчас зоологи решают вопрос по транспортировке пернатых в Алматинский зоопарк, так как в биоцентре нет условий для содержания таких крупных птиц.

«Мы обратились в КТЖ, чтобы они помогли нам с доставкой птиц по железной дороге в Алматинский зоопарк. Сейчас ждем от них ответ. Птиц мы взяли лишь на передержку. Условий у нас нет, так как для них нужен большой водоем. При этом ежедневно каждая из птиц съедает по 2 и 2,5 кг рыбы. Данные птицы перелетные, и они сейчас должны были быть в южных странах», - пояснили в биоцентре.На одной из птиц зоологи обнаружили на лапах два кольца, где имеется номер и надпись: «Москва». Специалисты направили запрос в российский центр кольцевания. Однако ответ придет лишь в феврале 2020 года, уточнили в биоцентре.





Напомним, что двух пеликанов спас житель Бородулихинского района в ВКО. Птиц он обнаружил в поле. За помощью мужчина обратился в природоохранную полицию и биоцентр. В районном акимате тогда сообщили, что пеликаны уже определены в Алматинский заповедник, позднее выяснилось, что в зоопарк. Однако птицы еще не покинули пределы Восточного Казахстана.