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    21:31, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спасенного краснокнижного пеликана из ВКО привезли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Краснокнижного розового пеликана, которого нашли в одном из поселков Восточно-Казахстанской области, привезли в алматинский зоопарк, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В алматинском зоопарке сообщили, что птицу привезли на поезде неравнодушные жители поселка Белоусовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области.

    «Это птенец розового пеликана и ему около трех месяцев. Он довольно поздно вылупился, и ему не хватило сил долететь до мест зимовки. Этой осенью это уже второй такой найденыш, который прибыл к нам в зоопарк. Первого привезли две недели назад из Актау. Малыш проведет месяц на карантине в ветеринарной части, где за ним будут наблюдать, проведут профилактические прививки от птичьих болезней, избавят от паразитов. Затем он присоединится к своим собратьям Фимке, Халифу и другим в домик пеликанов», - сообщили в зоопарке.

    Ранее сообщалось о том, что жители поселка Белоусовка Глубоковского района нашли на улице краснокнижного пеликана и позвонили в полицию. Прибыв на место, участковый инспектор осмотрел птицу и принял решение вызвать специалистов из ветеринарной клиники Усть-Каменогорска. Дожидаясь приезда врачей, полицейский защищал раненую птицу от нападок голодных бродячих собак.


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