26 Июня 2022 07:27

Спасающий жизни новорожденных медицинский аппарат появился в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жизни и интеллект сотен детей, рождающихся с осложнениями в Жамбылской области, теперь будет спасать аппаратный комплекс автоматической гипотермии. Современное оборудование предназначено для спасения новорожденных в реанимациях и помогает снижать смертность, вызванную тяжелыми формами асфиксии при родах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В перинатальном центре Жамбылской областной многопрофильной больницы появился аппаратный комплекс автоматической гипотермии, он поможет врачам-неонатологам спасти еще больше жизней новорожденных детей. Аппарат помогает нормализовать обменные процессы в организме новорожденного при асфиксии, а это сохраняет жизненно важные функции головного мозга.

Как сообщили в пресс-службе облуправления здравоохранения, оборудование приобретено благотворительным фондом AYALA при спонсорской поддержке Halyk Bank.

«Теперь, благодаря этому аппаратному комплексу гипотермии, показатели выживаемости и, самое главное, функционального здоровья новорожденных в нашем регионе значительно повысятся», - сказал главный врач областной многопрофильной больницы в Кайрат Жетибаев.

По словам руководителя неонатальной службы областной многопрофильной больницы Талгата Толыкбаева, терапевтическую гипотермию необходимо применять в первые 6 часов и даже в первые минуты жизни новорожденного. Тогда есть шанс восстановить работу клеток головного мозга. Если такого аппарата в больнице не будет, ребенок с большей долей вероятности останется с тяжелыми функциональными поражениями центральной нервной системы, а в худшем случае может умереть.

«Аппарат гипотермии аккуратно охлаждает все тело новорожденного или его части, нормализуя обменные процессы в его организме. Точечные температурные воздействия позволяют корректировать кровоток, контролировать восстановление клеток или пораженных участков головного мозга. Это позволит снизить уровень младенческой смертности, а также избежать развития у новорожденных тяжелых форм инвалидности в результате перенесенной асфиксии», - пояснил спикер.