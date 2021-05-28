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    14:30, 28 Май 2021 | GMT +6

    Спасателями Туркестанской области найдены трое из семи пропавших

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе аэровизуального облета на вертолете «Казавиаспас» в Сайрам-Угамском ущелье найдены трое из семи пропавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «Состояние удовлетворительное. Поиски остальных туристов продолжаются», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.


    В настоящее время психологами Центра медицины катастроф оказывается психологическая помощь родственникам пропавших.

    В поисковых работах были задействованы спасатели, сотрудники полиции, конный патруль пограничной службы, работники национального парка и родственники пропавших, также 2 вертолета «Казавиаспас».

    Напоминаем, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая в 18:30. 21 мая туристы направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая.


    Теги:
    МЧС Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Общество Происшествия
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