Спасателями Туркестанской области найдены трое из семи пропавших

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе аэровизуального облета на вертолете «Казавиаспас» в Сайрам-Угамском ущелье найдены трое из семи пропавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«Состояние удовлетворительное. Поиски остальных туристов продолжаются», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.





В настоящее время психологами Центра медицины катастроф оказывается психологическая помощь родственникам пропавших.

В поисковых работах были задействованы спасатели, сотрудники полиции, конный патруль пограничной службы, работники национального парка и родственники пропавших, также 2 вертолета «Казавиаспас».

Напоминаем, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая в 18:30. 21 мая туристы направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая.