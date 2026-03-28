    11:56, 28 Март 2026 | GMT +5

    Спасателям пришлось выезжать на помощь бригаде 103 в области Абай

    Выехавшие на помощь медики оказались заблокированы в автомобиле вместе с пациентом, их вызволили спасатели, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Скорая помощь застряла в грязи в Абайской области
    Кадр из видео

    В области Абай спасатели помогли бригаде скорой помощи. В селе Восточный города Семей автомобиль скорой медицинской помощи вместе с пациентом застрял в грязевой массе и не мог продолжить движение.

    — На место оперативно прибыли силы МЧС. С помощью автомобиля быстрого реагирования спасатели отбуксировали застрявшую карету скорой помощи на проезжую часть. Благодаря слаженным и быстрым действиям спасателей, бригада медиков смогла продолжить движение по намеченному маршруту, — сообщили в МЧС РК.

    В МЧС напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

    В январе 2026 года скорая помощь застряла в снежном заносе в области Абай. Инцидент произошел в Бородулихинском районе, в семи километрах от села Михайличенково. Спасатели оперативно прибыли на место и доставили пациента в районную центральную больницу.

    Теги:
    МЧС Область Абай Скорая помощь Спасатели Рекомендации МЧС
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
