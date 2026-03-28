Спасателям пришлось выезжать на помощь бригаде 103 в области Абай

В области Абай спасатели помогли бригаде скорой помощи. В селе Восточный города Семей автомобиль скорой медицинской помощи вместе с пациентом застрял в грязевой массе и не мог продолжить движение.

— На место оперативно прибыли силы МЧС. С помощью автомобиля быстрого реагирования спасатели отбуксировали застрявшую карету скорой помощи на проезжую часть. Благодаря слаженным и быстрым действиям спасателей, бригада медиков смогла продолжить движение по намеченному маршруту, — сообщили в МЧС РК.

В МЧС напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

В январе 2026 года скорая помощь застряла в снежном заносе в области Абай. Инцидент произошел в Бородулихинском районе, в семи километрах от села Михайличенково. Спасатели оперативно прибыли на место и доставили пациента в районную центральную больницу.