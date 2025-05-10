РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:25, 10 Май 2025 | GMT +5

    На высоте 3000 метров: в горах Алматинской области заблудился турист

    В горах Алматинской области спасатели МЧС провели операцию по поиску туриста, который сбился с маршрута во время спуска, передает Kazinform.

    п
    Фото: кадр из видео

    Оперативная группа выехала с недавно открытого поста «Медео» — его работу возобновили по поручению министра по ЧС. На автомобиле спасатели добрались до моста в ущелье Кимасар, после чего начали подъем в сторону пика Фурманова, расположенного на высоте 3053 метра.

    По информации МЧС, поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями: в районе шел проливной дождь, стоял густой туман и была ограниченная видимость. Несмотря на это, спасатели быстро обнаружили молодого человека, оказали ему помощь и благополучно сопроводили в населенный пункт. Медицинская помощь туристу не потребовалась.

    После спасенный записал видео с благодарностью спасателям.

    Ранее сообщалось, что полицейские спасли водителя из горящего авто в Туркестане.

    Теги:
    Туризм МЧС Горы Алматинская область
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают