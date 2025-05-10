На высоте 3000 метров: в горах Алматинской области заблудился турист
В горах Алматинской области спасатели МЧС провели операцию по поиску туриста, который сбился с маршрута во время спуска, передает Kazinform.
Оперативная группа выехала с недавно открытого поста «Медео» — его работу возобновили по поручению министра по ЧС. На автомобиле спасатели добрались до моста в ущелье Кимасар, после чего начали подъем в сторону пика Фурманова, расположенного на высоте 3053 метра.
По информации МЧС, поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями: в районе шел проливной дождь, стоял густой туман и была ограниченная видимость. Несмотря на это, спасатели быстро обнаружили молодого человека, оказали ему помощь и благополучно сопроводили в населенный пункт. Медицинская помощь туристу не потребовалась.
После спасенный записал видео с благодарностью спасателям.
Ранее сообщалось, что полицейские спасли водителя из горящего авто в Туркестане.