Полицейские спасли водителя из горящего авто в Туркестане

По данным Министерства, легковое авто загорелось прямо на светофоре — из-под капота внезапно вырвалось пламя. На помощь водителю бросились инспекторы патрульной полиции Жандос Сапарбеков и Сауат Икрамхан. Они использовали огнетушители из служебных машин, быстро локализовали и ликвидировали пожар.

В МВД подчеркнули, что благодаря оперативным действиям полицейских удалось избежать более серьезных последствий.

— Благодаря их слаженным действиям удалось предотвратить полное возгорание машины. Жизни водителя, а также окружающих участников движения не подверглись опасности, — говорится в сообщении.

Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях — на видео видно, как сотрудники полиции действуют решительно и оперативно.

Полицейские призвали водителей соблюдать правила пожарной безопасности, регулярно проверять техническое состояние автомобиля и обязательно иметь в салоне исправный огнетушитель.

Напомним, накануне в Астане произошел пожар на рынке «Шапагат».