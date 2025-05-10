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    18:59, 09 Май 2025 | GMT +5

    Полицейские спасли водителя из горящего авто в Туркестане

    В Туркестане днем 9 мая на улице Таукехана произошло возгорание автомобиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД. 

    Полицейские спасли водителя из горящего авто в Туркестане
    Фото: МВД РК

    По данным Министерства, легковое авто загорелось прямо на светофоре — из-под капота внезапно вырвалось пламя. На помощь водителю бросились инспекторы патрульной полиции Жандос Сапарбеков и Сауат Икрамхан. Они использовали огнетушители из служебных машин, быстро локализовали и ликвидировали пожар.

    В МВД подчеркнули, что благодаря оперативным действиям полицейских удалось избежать более серьезных последствий.

    — Благодаря их слаженным действиям удалось предотвратить полное возгорание машины. Жизни водителя, а также окружающих участников движения не подверглись опасности, — говорится в сообщении.

    Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях — на видео видно, как сотрудники полиции действуют решительно и оперативно.

    Полицейские призвали водителей соблюдать правила пожарной безопасности, регулярно проверять техническое состояние автомобиля и обязательно иметь в салоне исправный огнетушитель.

    Напомним, накануне в Астане произошел пожар на рынке «Шапагат». 

    Теги:
    Полиция Астана Происшествия Авто
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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