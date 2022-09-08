Спасатели вовремя отреагировали на пожар в Костанайской области - МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрий Титов представил хронологию действий пожарных во время пожаров в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство по чрезвычайной ситуации и ДЧС Костанайской области своевременно отреагировали на пожар. Когда получили информацию о происшествии, незамедлительно к месту пожара направили те подразделения, которые находились в непосредственной близости. Одновременно с этим, понимая масштаб, в городе Костанае была сформирована колонна с пожарной техникой и личным составом для участия в тушении. К месту происшествия были направлены сотрудники лесохозяйственных учреждений. Буквально на следующее утро на место выехал министр по чрезвычайным ситуациям. Вечером были привлечены подразделения Акмолинской области, города Нур-Султана, Северо-Каазахстанской и Карагандинской областей», - сообщил на брифинге в СЦК Дмитрий Титов.

Спикер отметил, что буквально в кратчайшие сроки спасателям удалось нарастить группировку сил и средств, привлечь другие госорганы, которые оказывали содействие в тушении пожара.

Он также объяснил, как сотрудники МЧС узнают то, в каких местах возникают пожары.

«У нас нет своих спутников, однако программное обеспечение, которое получает космоснимки, позволяет определить по термоточкам те места, где возникают пожары. После этого наши сотрудники начинают отрабатывать эти точки путем обзвона акиматов. Термоточка не показывает, что это пожар, она показывает, что в данном участке повышенная температура. Поэтому сначала мы отрабатываем вопрос, после чего принимаются меры по ликвидации», - сказал Дмитрий Титов.

Фото: пресс-служба МЧС РК











