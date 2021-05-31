Спасатели Узбекистана привлечены к поискам пропавших туристов в горах Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - К поискам пропавших в горах туристов привлечены спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана. Ими обследуются приграничная территория со стороны Узбекистан вдоль русла реки Угам до того места, где она впадает в Чарвакское водохранилище. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

Поисковые работы двух пропавших туристов в Сайрам-Угамском ущелье продолжаются и усложняются рельефами горной местности и сильным течением рек.

До сегодняшнего дня поиски проводились по горным ущельям с протяженностью более 350 километров. С использованием беспилотных летательных аппаратов всего исследовали около 170 километров территории.

Совершены аэровизуальные облеты вертолетами АО «Казавиаспас» протяженностью более 2 тысяч километров.

В поисково-спасательных работах задействованы 218 человек, 32 единицы техники, 3 беспилотных летательных аппарата ДЧС, департамента полиции Туркестанской области, местных исполнительных органов, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, Национального парка, Федерации альпинизма, 2 вертолета АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям и родственники.

Напомним, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая. Трое из пропавших были найдены 28 мая. 29 мая были найдены тела двух пропавших туристов.