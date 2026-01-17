Спасатели рекомендуют казахстанцам проверить настройки экстренного оповещения на телефонах

Для поэтапного запуска системы по всей стране определены 11 приоритетных регионов, подверженных сейсмической активности. На сегодня к информационной системе Mass Alert уже подключены Алматы и Шымкент, а также Алматинская, Восточно-Казахстанская и Кызылординская области.

В ходе работ, проведенных совместно с Центром прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, выявлено, что на ряде мобильных устройств китайских брендов (в том числе Huawei, Xiaomi и других) функция экстренного оповещения Cell Broadcast по умолчанию отключена в настройках операционной системы. Из-за этого владельцы таких смартфонов могут не получать экстренные уведомления, передаваемые через систему Mass Alert.

Риск неполучения сообщений также сохраняется для:

iPhone с версией операционной системы ниже iOS 18;

мобильных телефонов, ввезённых в Казахстан без официальной сертификации;

устройств, не зарегистрированных в сетях операторов сотовой связи РК;

так называемых «серых» смартфонов, не предназначенных для эксплуатации на территории страны.

На таких устройствах параметры приема экстренных сообщений могут быть ограничены, отсутствовать или работать некорректно. Это, в свою очередь, может привести к несвоевременному получению экстренной информации при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим МЧС рекомендует гражданам:

проверить, включена ли функция экстренных оповещений (Cell Broadcast) в настройках телефона;

использовать официально ввезённые и зарегистрированные в Казахстане мобильные устройства;

своевременно обновлять операционную систему смартфона до актуальной версии.

В министерстве отметили, что совместно с государственными органами и операторами сотовой связи продолжают работа по повышению надежности и доступности системы экстренного оповещения населения.

Ранее сообщалось, что сотрудников ДЧС Алматы осудили за сбой системы оповещения при землетрясении.