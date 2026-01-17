Спасатели рекомендуют казахстанцам проверить настройки экстренного оповещения на телефонах
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана внедряет систему экстренного оповещения населения через мобильные устройства с использованием технологии Cell Broadcast, передает агентство Kazinform.
Для поэтапного запуска системы по всей стране определены 11 приоритетных регионов, подверженных сейсмической активности. На сегодня к информационной системе Mass Alert уже подключены Алматы и Шымкент, а также Алматинская, Восточно-Казахстанская и Кызылординская области.
В ходе работ, проведенных совместно с Центром прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, выявлено, что на ряде мобильных устройств китайских брендов (в том числе Huawei, Xiaomi и других) функция экстренного оповещения Cell Broadcast по умолчанию отключена в настройках операционной системы. Из-за этого владельцы таких смартфонов могут не получать экстренные уведомления, передаваемые через систему Mass Alert.
Риск неполучения сообщений также сохраняется для:
- iPhone с версией операционной системы ниже iOS 18;
- мобильных телефонов, ввезённых в Казахстан без официальной сертификации;
- устройств, не зарегистрированных в сетях операторов сотовой связи РК;
- так называемых «серых» смартфонов, не предназначенных для эксплуатации на территории страны.
На таких устройствах параметры приема экстренных сообщений могут быть ограничены, отсутствовать или работать некорректно. Это, в свою очередь, может привести к несвоевременному получению экстренной информации при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим МЧС рекомендует гражданам:
- проверить, включена ли функция экстренных оповещений (Cell Broadcast) в настройках телефона;
- использовать официально ввезённые и зарегистрированные в Казахстане мобильные устройства;
- своевременно обновлять операционную систему смартфона до актуальной версии.
В министерстве отметили, что совместно с государственными органами и операторами сотовой связи продолжают работа по повышению надежности и доступности системы экстренного оповещения населения.
