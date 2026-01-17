РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:09, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Спасатели рекомендуют казахстанцам проверить настройки экстренного оповещения на телефонах

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана внедряет систему экстренного оповещения населения через мобильные устройства с использованием технологии Cell Broadcast, передает агентство Kazinform.

    Смартфон, телефон, технологии, связь, соцсети
    Фото: freepik.com

    Для поэтапного запуска системы по всей стране определены 11 приоритетных регионов, подверженных сейсмической активности. На сегодня к информационной системе Mass Alert уже подключены Алматы и Шымкент, а также Алматинская, Восточно-Казахстанская и Кызылординская области.

    В ходе работ, проведенных совместно с Центром прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, выявлено, что на ряде мобильных устройств китайских брендов (в том числе Huawei, Xiaomi и других) функция экстренного оповещения Cell Broadcast по умолчанию отключена в настройках операционной системы. Из-за этого владельцы таких смартфонов могут не получать экстренные уведомления, передаваемые через систему Mass Alert.

    Риск неполучения сообщений также сохраняется для:

    • iPhone с версией операционной системы ниже iOS 18; 
    • мобильных телефонов, ввезённых в Казахстан без официальной сертификации; 
    • устройств, не зарегистрированных в сетях операторов сотовой связи РК; 
    • так называемых «серых» смартфонов, не предназначенных для эксплуатации на территории страны.

    На таких устройствах параметры приема экстренных сообщений могут быть ограничены, отсутствовать или работать некорректно. Это, в свою очередь, может привести к несвоевременному получению экстренной информации при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

    В связи с этим МЧС рекомендует гражданам:

    • проверить, включена ли функция экстренных оповещений (Cell Broadcast) в настройках телефона; 
    • использовать официально ввезённые и зарегистрированные в Казахстане мобильные устройства; 
    • своевременно обновлять операционную систему смартфона до актуальной версии.

    В министерстве отметили, что совместно с государственными органами и операторами сотовой связи продолжают работа по повышению надежности и доступности системы экстренного оповещения населения.

    Ранее сообщалось, что сотрудников ДЧС Алматы осудили за сбой системы оповещения при землетрясении.

    Теги:
    Система оповещения МЧС Безопасность
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают