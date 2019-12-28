Спасатели работают на месте крушения самолета под Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спасатели ГУ «РОСО КЧС МВД РК» работают на месте крушения самолета Bek Air под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Сотрудники РОСО совместно со спасателями Службы спасения Алматы до сих пор продолжают работы на месте ЧС.

«Следственной группе необходима помощь спасателей, умеющих работать на крупных авариях различного характера. Оперативная группа при помощи гидравлических инструментов работает на обломках воздушного судна», - сообщили ведомстве.





Также спасатели создали условия для доступа к горловине под крыло. Без применения тяжелой техники, при помощи подушек высокого давления удалось приподнять крыло, тем самым обеспечив возможность откачки оставшегося ГСМ для устранения возможного возгорания.





На данный момент на месте крушения работают 3 группы: первая группа обеспечивает безопасность при сливе топлива, вторая обеспечивает безопасность экспертной группы в носовой части, третья группа работы на фюзеляже (хвостовой части). Всего от ГУ «РОСО КЧС МВД РК» задействовано 16 человек личного состава и 1 кинологический расчет.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.







