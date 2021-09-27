Спасатели помогли заблудившейся в горах девушке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда помогли заблудившейся в горах девушке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26 сентября в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступила информация о девушке, заблудившейся в горах. Со слов оперативного дежурного ДЧС, девушка в одиночку вышла по маршруту до ущелья Кумбельсу, но так и не смогла добраться до конечной точки, так как сбилась с тропы. Туристке удалось отправить геолокационные данные.

«На поисково-спасательные работы выдвинулась оперативная группа спасателей РОСО. Старшим группы было принято решение спускаться к туристке с ущелья Кумбельсу. Работу по спасению усложняли темное время суток и сложный горный рельеф. Несмотря на все трудности, девушку удалось обнаружить достаточно быстро. Она находилась в 200 метрах от тропы. Состояние оценивалось как удовлетворительное, несмотря на то, что туристка была напугана. Преодолев спуск до Медео, рано утром 27 сентября, заблудившуюся благополучно передали родственникам», - уточнили в пресс-службе ГУ «РОСО МЧС РК».

Спасатели РОСО предупреждают: не пренебрегайте правилами безопасного поведения в горах, не ходите в горы в одиночку, не забывайте про дополнительную теплую одежду и соответствующую маршруту обувь.