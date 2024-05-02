Спасатели помогли туристам в Туркестанской области

Спасатели пришли на помощь туристам в горах в Туркестанской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В селе Верхний Каскасу Туркестанской области двое мужчин и женщина поднялись в горы на высоту около 2800 км над уровнем моря и не смогли самостоятельно вернуться.

Спасатели оперативно пришли им на помощь. Взобравшись на вершину, помогли туристам спуститься. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает о правилах безопасности в горах.



