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    23:15, 01 Май 2024 | GMT +6

    Спасатели помогли туристам в Туркестанской области

    спасатели
    Фото: кадр из видео

    Спасатели пришли на помощь туристам в горах в Туркестанской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

    В селе Верхний  Каскасу Туркестанской области двое мужчин и женщина поднялись в горы на высоту около 2800 км над уровнем моря и не смогли самостоятельно вернуться.

    Спасатели оперативно пришли им на помощь. Взобравшись на вершину, помогли туристам спуститься. В медицинской помощи они не нуждались.

    МЧС напоминает о правилах безопасности в горах.

    Теги:
    Туризм ДЧС МЧС Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Происшествия Спасатели
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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