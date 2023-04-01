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Спасатели помогли туристам спуститься с пика Букреева в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
1 Апреля 2023, 23:24
Спасатели помогли туристам спуститься с пика Букреева в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Три туриста попросили о помощи при спуске в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным службы спасения города, 1 апреля в 16:10 поступила информация, что трое человек попросили о помощи при спуске с пика Букреева.

«Туристы направлялись на пик Букреева. Следуя по маршруту, один из участников поскользнулся и ударился об дерево», - сообщили в ведомстве.

От службы спасения Алматы были задействованы 5 человек личного состава и 1 экипаж.

«В 19:17 спасатели и оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли пострадавших и помогли в сопровождении на безопасный участок. Физическое состояние граждан удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались», - дополнили в службе спасения города.


Фото: пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
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