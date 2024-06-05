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    20:28, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Спасатели перевезли более 100 человек на лодке в селе Талдыколь

    Спасатели перевезли более 100 человек на лодке в селе Талдыколь
    Фото: Оперштаб

    В связи с поднятием уровня воды реки Урал произошел перелив автодороги села Талдыколь Махамбетского района Атырауской области. С 25 мая 2024 года спасатели эвакуируют жителей села, передает агентство Kazinform. 

    Как сообщили в оперштабе Атырау, было организовано дежурство спасателей для своевременной перевозки жителей, в общем количестве перевезено 2206 человек, из которых 197 детей.

    Частично возвращаются жители, которые были размещены в эвакопункте на базе колледжа «APEC PetroTechnic» Атырау.

    По информации на 18:00 4 июня, спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области перевезли на лодке более 100 человек, в том числе 8 детей. Кроме того, в одно из крестьянских хозяйств на специальной автотехнике (Шерп) были доставлены продукты питания.

    В ДЧС напомнили, что перевозка населения осуществляется с 08:00 до 21:00. Для оказания помощи населению в селе Талдыколь были задействованы 7 спасателей, 1 единица лодки, 2 единицы техники, 1 единица специальной техники (Шерп) Оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области.

    — В Махамбетском районе наблюдается снижение уровня воды реки Урал, на сегодня уровень воды составляет 1004 см. Подтопление жилых домов и объектов в селе Талдыколь не зарегистрировано, — сообщает ведомство.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС Талдыколь Эвакуация Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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