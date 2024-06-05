Спасатели перевезли более 100 человек на лодке в селе Талдыколь

В связи с поднятием уровня воды реки Урал произошел перелив автодороги села Талдыколь Махамбетского района Атырауской области. С 25 мая 2024 года спасатели эвакуируют жителей села, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в оперштабе Атырау, было организовано дежурство спасателей для своевременной перевозки жителей, в общем количестве перевезено 2206 человек, из которых 197 детей.

Частично возвращаются жители, которые были размещены в эвакопункте на базе колледжа «APEC PetroTechnic» Атырау.

По информации на 18:00 4 июня, спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области перевезли на лодке более 100 человек, в том числе 8 детей. Кроме того, в одно из крестьянских хозяйств на специальной автотехнике (Шерп) были доставлены продукты питания.

В ДЧС напомнили, что перевозка населения осуществляется с 08:00 до 21:00. Для оказания помощи населению в селе Талдыколь были задействованы 7 спасателей, 1 единица лодки, 2 единицы техники, 1 единица специальной техники (Шерп) Оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области.