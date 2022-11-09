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    22:12, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Спасатели опровергли информацию о срыве лифта в одном из ЖК Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В СМИ появилась информация о срыве лифта в одном из жилых комплексов Алматы. В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошла блокировка лифта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На место происшествия был направлен ответственный инспектор управления по ЧС Бостандыкского района. Информация о срыве лифта не подтвердилась. По словам представителя обслуживающей компании «Премьер лифт», предварительно произошла блокировка лифта на 14-м этаже. Произвели открытие лифта, была освобождена гражданка, 1996 года рождения, проживающая в этом доме на седьмом этаже. Травм не имеет», - пояснили в пресс-службе ДЧС города.

    Летом этого года в одном из жилых комплексов Алматы лифт, пролетев 25 этажей, врезался в крышу здания.


    Теги:
    Алматы МЧС Происшествия, ЧС
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