Спасатели опровергли информацию о срыве лифта в одном из ЖК Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В СМИ появилась информация о срыве лифта в одном из жилых комплексов Алматы. В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошла блокировка лифта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На место происшествия был направлен ответственный инспектор управления по ЧС Бостандыкского района. Информация о срыве лифта не подтвердилась. По словам представителя обслуживающей компании «Премьер лифт», предварительно произошла блокировка лифта на 14-м этаже. Произвели открытие лифта, была освобождена гражданка, 1996 года рождения, проживающая в этом доме на седьмом этаже. Травм не имеет», - пояснили в пресс-службе ДЧС города.

Летом этого года в одном из жилых комплексов Алматы лифт, пролетев 25 этажей, врезался в крышу здания.