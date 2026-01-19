Спасатели нашли пастуха, пропавшего во время выпаса скота в Актюбинской области
Поисково-спасательная операция по розыску мужчины, пропавшего во время выпаса скота, успешно завершилась в Актюбинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о пропаже поступило поздно вечером 17 января. Установлено, что 16 января житель 1969 года рождения утром вышел на выпас овец в районе зимовки Косбармак Жайсанбайского сельского округа и не вернулся. При себе у мужчины не было сотового телефона, что осложняло проведение поисков.
К операции оперативно привлекли силы ДЧС Актюбинской области и области Улытау, представителей местных исполнительных органов и полиции. Поиск велся в сложных погодных условиях и на значительном удалении от населенных пунктов. Использовались наземная техника, беспилотные летательные аппараты, кинологический расчет, спутниковые средства связи, а также авиация.
В ходе авиаразведки вертолетом Ми-8 «Казавиаспас» МЧС в 25 километрах западнее зимовки Косбармак было обнаружено стадо овец, принадлежавшее пропавшему пастуху.
Поисковой группой мужчина был найден в степной местности в 60 километрах восточнее зимовки Косбармак. По информации ведомства, его состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.
Отметим, что спасатели рекомендуют казахстанцам проверить настройки экстренного оповещения на телефонах.