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Спасатели нашли четверых потерявшихся детей на берегу Капшагая
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В воскресный день на побережье Капшагайского водохранилища из-за огромного количества отдыхающих, потерялись четверо детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сообщения о пропаже детей начали поступать в ДЧС Алматинской области после 15.00 часов дня 25 июля, последний потерялся ближе к 19.00 часам вечера.
Инциденты произошли в многолюдных местах, на Южном и Северном побережье Капшагая. Блуждавшие дети были в возрасте от 5 до 10 лет.
На помощь родителям к поиску детей присоединились патрульные группы из числа спасателей Оперативно-спасательного отряда Капшагайского региона и оперативная группа отдела по ЧС г.Капшагай.
«Все дети найдены благополучно, все они находились на берегу, некоторые найдены родителями, некоторые спасателями. Никто из детей в медицинской помощи не нуждался. ДЧС Алматинской области во избежание несчастных случаев, просит граждан не оставлять детей без присмотра взрослых», - отметили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
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