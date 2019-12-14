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Спасатели на носилках спустили девушку в горах близ Алматы

14 Декабря 2019 22:30
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Спасатели на носилках спустили девушку в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Девушку, получившую травму спустили с помощью специальных средств в горах близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в 15:09 на пульт дежурного 109 «Служба спасения города Алматы» поступил вызов о том, что при спуске с пика Фурманова 18-летняя девушка травмирована. Экипаж из 4 человек личного состава службы спасения города Алматы по приезду обнаружил, что девушка при падении получила закрытую черепно-мозговую травму. Спуск с горы был осложнен тем, что вдобавок она получила травму позвоночника», - сообщили в службе спасения города.

Оказав первую медицинскую помощь, спасатели с помощью специальных средств спустили девушку с гор. Она была передана ожидавшей бригаде реаниматологов. Спасательная операция благополучно завершилась в 19:00.

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Ключевые слова: Алматы, Алматинская область,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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