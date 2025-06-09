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    23:11, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Спасатели МЧС эвакуировали 60 иностранцев в Карагандинской области

    В Актогайском районе Карагандинской области на 575 км автодороги республиканского значения Астана — Караганда — Алматы в 14 км от села Гулшат произошла поломка пассажирского автобуса, передает агенство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Спасатели МЧС эвакуировали 60 иностранцев в Карагандинской области
    Фото: кадр из видео

    Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший придорожное кафе эвакуированы и размещены 60 пассажиров, из них 15 детей.

    Эвакуированные — граждане Российской Федерации и Республики Таджикистан. В медицинской помощи никто не нуждался.

    Ранее был опубликован топ-5 стран, граждане которых чаще всего посещают Казахстан.

    Теги:
    МЧС Регионы Карагандинская область Иностранцы Эвакуация
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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