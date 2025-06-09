23:11, 08 Июнь 2025 | GMT +5
Спасатели МЧС эвакуировали 60 иностранцев в Карагандинской области
В Актогайском районе Карагандинской области на 575 км автодороги республиканского значения Астана — Караганда — Алматы в 14 км от села Гулшат произошла поломка пассажирского автобуса, передает агенство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший придорожное кафе эвакуированы и размещены 60 пассажиров, из них 15 детей.
Эвакуированные — граждане Российской Федерации и Республики Таджикистан. В медицинской помощи никто не нуждался.
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