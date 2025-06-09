Спасатели МЧС эвакуировали 60 иностранцев в Карагандинской области

Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший придорожное кафе эвакуированы и размещены 60 пассажиров, из них 15 детей.

Эвакуированные — граждане Российской Федерации и Республики Таджикистан. В медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее был опубликован топ-5 стран, граждане которых чаще всего посещают Казахстан.