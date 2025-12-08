Спасатели МЧС эвакуировали 53 человека на трассе в Актюбинской области

Из-за ограничения движения 15 человек, выдвинувшихся пешком в сторону села Белкопа и 38 пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент — Москва, были благополучно эвакуированы и доставлены в пункты обогрева ближайшего населенного пункта.

Эвакуированные, 11 из которых являются гражданами Республики Узбекистан, в медицинской помощи не нуждаются.

В МЧС напомнили о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать рекомендации экстренных служб при следовании на дальние дистанции.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана.