РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:15, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Спасатели МЧС эвакуировали 53 человека на трассе в Актюбинской области

    В Айтекебийском районе Актюбинской области 53 путника, оказались в сложной дорожной ситуации на 950-м километре автодороги республиканского значения, со ссылкой на МЧС РК.

    Спасатели МЧС эвакуировали 53 человека на трассе в Актюбинской области
    Кадр из видео

    Из-за ограничения движения 15 человек, выдвинувшихся пешком в сторону села Белкопа и 38 пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент — Москва, были благополучно эвакуированы и доставлены в пункты обогрева ближайшего населенного пункта.

    Эвакуированные, 11 из которых являются гражданами Республики Узбекистан, в медицинской помощи не нуждаются.

    В МЧС напомнили о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать рекомендации экстренных служб при следовании на дальние дистанции.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана.

    Теги:
    МЧС Актюбинская область
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают