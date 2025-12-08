01:15, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Спасатели МЧС эвакуировали 53 человека на трассе в Актюбинской области
В Айтекебийском районе Актюбинской области 53 путника, оказались в сложной дорожной ситуации на 950-м километре автодороги республиканского значения, со ссылкой на МЧС РК.
Из-за ограничения движения 15 человек, выдвинувшихся пешком в сторону села Белкопа и 38 пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент — Москва, были благополучно эвакуированы и доставлены в пункты обогрева ближайшего населенного пункта.
Эвакуированные, 11 из которых являются гражданами Республики Узбекистан, в медицинской помощи не нуждаются.
В МЧС напомнили о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать рекомендации экстренных служб при следовании на дальние дистанции.
