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    22:35, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Спасатели ликвидировали угрозу подтопления села Ават в Алматинской области

    спасатели
    Фото: ДЧС Алматинской области

    В дачном обществе села Ават Енбекшиказахского района Алматинской области из-за трещины на стыке бетонного межколхозного поливного канала произошел подмыв грунта опоры с последующим разрушением одной секции, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС региона.

    Произошедшая ситуация привела к подтоплению 4 дворовых территорий.

    - Путем перекрытия шлюза и перенаправления воды в другой канал подача воды остановлена. Угроза подтопления снята, - говорится в сообщении.

    Отмечается, что на данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы и откачка воды из дворовых территорий.

    Кроме того, создана комиссия из представителей местных исполнительных органов для уточнения возможного ущерба.

    Теги:
    ДЧС Алматинская область Происшествия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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