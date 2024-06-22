Спасатели ликвидировали угрозу подтопления села Ават в Алматинской области

В дачном обществе села Ават Енбекшиказахского района Алматинской области из-за трещины на стыке бетонного межколхозного поливного канала произошел подмыв грунта опоры с последующим разрушением одной секции, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС региона.

Произошедшая ситуация привела к подтоплению 4 дворовых территорий.

- Путем перекрытия шлюза и перенаправления воды в другой канал подача воды остановлена. Угроза подтопления снята, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы и откачка воды из дворовых территорий.

Кроме того, создана комиссия из представителей местных исполнительных органов для уточнения возможного ущерба.