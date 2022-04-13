Спасатели ищут двух человек после схода лавины в районе пика Молодежный

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В районе пика Молодежный близ Алматы сошла лавина, под которой, предположительно, остались два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, 13 апреля в 13:28 поступило сообщение от «109» о том, что по адресу: Медеуский район, Туюксу, в районе пика Молодежный сошла лавина. Предположительно под ней остались два человека.

«Поисково-спасательные работы осуществляют спасатели КСП «Туюксу», руководство ДЧС (шесть человек, две единицы техники), РОСО МЧС РК (семь человек, одна единица техники, один кинологический расчет), «Казселезащита» (три человека, одна единица техники), служба спасения 109 (пять человек, две единицы техники, один кинологический расчет). Итого 26 человек, шесть единиц техники, два кинологических расчета», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Ранее ДЧС сообщил о лавинной опасности в горах 9-13 апреля, жители и гости города заранее были оповещены через СМС, мобильное приложение и медиаборды города.