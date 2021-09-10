Спасатели эвакуировали женщину из горящего дома в Семее
«10 сентября в 13:31 поступила информация о пожаре в доме по улице Восточный правый. До прибытия спасателей жители дома самостоятельно покинули свои квартиры. По прибытии пожарных к месту вызова в помещении зала горел диван на общей площади 5 кв. м. Спасателями эвакуирована одна женщина. А также обнаружен и вынесен один газовый баллон емкостью 27 литров», - сообщили в управлении.
Предварительная причина пожара - нарушения техники безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
Управление по ЧС Семея напоминает основные требования пожарной безопасности:
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
- следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
- не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;
-не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.).
При подозрении на возгорание звоните по номеру «112».