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    15:55, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Спасатели эвакуировали женщину из горящего дома в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее при пожаре спасателями эвакуирована женщина и вынесен газовый баллон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления по ЧС.

    «10 сентября в 13:31 поступила информация о пожаре в доме по улице Восточный правый. До прибытия спасателей жители дома самостоятельно покинули свои квартиры. По прибытии пожарных к месту вызова в помещении зала горел диван на общей площади 5 кв. м. Спасателями эвакуирована одна женщина. А также обнаружен и вынесен один газовый баллон емкостью 27 литров», - сообщили в управлении.

    Предварительная причина пожара - нарушения техники безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

    Управление по ЧС Семея напоминает основные требования пожарной безопасности:

    - не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
    - эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
    - следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;
    - не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
    - не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;
    -не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.).

    При подозрении на возгорание звоните по номеру «112».


    Теги:
    Пожар Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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