Спасатели эвакуировали женщину из горящего дома в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее при пожаре спасателями эвакуирована женщина и вынесен газовый баллон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления по ЧС.

«10 сентября в 13:31 поступила информация о пожаре в доме по улице Восточный правый. До прибытия спасателей жители дома самостоятельно покинули свои квартиры. По прибытии пожарных к месту вызова в помещении зала горел диван на общей площади 5 кв. м. Спасателями эвакуирована одна женщина. А также обнаружен и вынесен один газовый баллон емкостью 27 литров», - сообщили в управлении.

Предварительная причина пожара - нарушения техники безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Управление по ЧС Семея напоминает основные требования пожарной безопасности:

- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

- следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;

- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

- не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;

-не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.).

При подозрении на возгорание звоните по номеру «112».