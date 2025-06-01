Спасатели эвакуировали туристов с пика Шымбулак

Группа подала сигнал тревоги на номер 112.

С поста Медео им на помощь незамедлительно была направлена поисковая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезычайным ситуациям РК. Спасатели прибыли в ущелье Безымянное и ночью пешком добрались до туристов.

Обессиленных туристов благополучно эвакуировали к горнолыжному курорту «Шымбулак». Медицинская помощь им не понадобилась.

Напомним, ранее 15-летнюю школьницу из Алматы унесло течением во время фотосессии в ущелье Аюсай.