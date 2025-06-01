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    14:26, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Спасатели эвакуировали туристов с пика Шымбулак

    Четверо мужчин 24–25 лет не смогли самостоятельно спуститься с пика Шымбулак в Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Спасатели эвакуировали туристов с пика Шымбулак
    Фото: ДЧС Алматы

    Группа подала сигнал тревоги на номер 112.

    С поста Медео им на помощь незамедлительно была направлена поисковая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезычайным ситуациям РК. Спасатели прибыли в ущелье Безымянное и ночью пешком добрались до туристов.

    Обессиленных туристов благополучно эвакуировали к горнолыжному курорту «Шымбулак». Медицинская помощь им не понадобилась.

    Напомним, ранее 15-летнюю школьницу из Алматы унесло течением во время фотосессии в ущелье Аюсай.

    Теги:
    Шымбулак Регионы Алматинская область Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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