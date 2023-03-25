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Спасатели эвакуировали около 30 человек из снежного заноса в Карагандинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 11:28
Спасатели эвакуировали около 30 человек из снежного заноса в Карагандинской области Фото: gov.kz

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В ночь на 25 марта в Осакаровском районе Карагандинской области на автодороге местного значения «село Приишимское – станция Шокай» в снежном заносе застрял автобус с пассажирами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

Автобус, следовавший по маршруту Астана-Алматы, остановился в 50 км от п. Осакаровка.

К месту были направлены силы ДЧС. Пожарные-спасатели эвакуировали из автобуса 28 человек, в том числе одного ребенка в поселок Осакаровка. Одного из пассажиров доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Остальные в медицинской помощи не нуждались.

ДЧС Карагандинской области напоминает о необходимости воздержаться от поездок на дальние расстояния в ночь при ухудшении погодных условий.

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