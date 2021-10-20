Спасатели эвакуировали из пожара семерых человек в Усть-Каменогорске
В квартире по улице Набережная имени Славского жители дома почувствовали едкий дым и обратились за помощью в службу 101.
Пожарные подразделения, прибыв оперативно на место происшествия, провели разведку и установили, что дым идёт из квартиры на втором этаже.
Эвакуировав семерых жителей и разместив их в теплом и комфортном автомобиле «Вахтовка», спасатели проникли в жилое помещение и обнаружили находящегося без сознания мужчину.
Пожарные вынесли пострадавшего на свежий воздух. Врачи Центра медицины катастроф оказали первую доврачебную помощь и доставили задышавшего благодаря действиям профессионалов мужчину в первую городскую больницу с признаками отравления продуктами горения.
Огнеборцами ликвидирован огонь на площади 4 квадратных метра.
Причина пожара устанавливается специалистами Испытательной исследовательской пожарной лаборатории.
ДЧС ВКО напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.