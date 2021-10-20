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    20:37, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спасатели эвакуировали из пожара семерых человек в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели вовремя пришли на помощь в Усть-Каменогорске, пострадавшего в пожаре привели в сознание врачи центра медицины катастроф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    В квартире по улице Набережная имени Славского жители дома почувствовали едкий дым и обратились за помощью в службу 101.

    Пожарные подразделения, прибыв оперативно на место происшествия, провели разведку и установили, что дым идёт из квартиры на втором этаже.

    Эвакуировав семерых жителей и разместив их в теплом и комфортном автомобиле «Вахтовка», спасатели проникли в жилое помещение и обнаружили находящегося без сознания мужчину.

    Пожарные вынесли пострадавшего на свежий воздух. Врачи Центра медицины катастроф оказали первую доврачебную помощь и доставили задышавшего благодаря действиям профессионалов мужчину в первую городскую больницу с признаками отравления продуктами горения.

    Огнеборцами ликвидирован огонь на площади 4 квадратных метра.

    Причина пожара устанавливается специалистами Испытательной исследовательской пожарной лаборатории.

    ДЧС ВКО напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.




    Теги:
    Пожар Спасение Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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