Спасатели эвакуировали из пожара семерых человек в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели вовремя пришли на помощь в Усть-Каменогорске, пострадавшего в пожаре привели в сознание врачи центра медицины катастроф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В квартире по улице Набережная имени Славского жители дома почувствовали едкий дым и обратились за помощью в службу 101.

Пожарные подразделения, прибыв оперативно на место происшествия, провели разведку и установили, что дым идёт из квартиры на втором этаже.

Эвакуировав семерых жителей и разместив их в теплом и комфортном автомобиле «Вахтовка», спасатели проникли в жилое помещение и обнаружили находящегося без сознания мужчину.

Пожарные вынесли пострадавшего на свежий воздух. Врачи Центра медицины катастроф оказали первую доврачебную помощь и доставили задышавшего благодаря действиям профессионалов мужчину в первую городскую больницу с признаками отравления продуктами горения.

Огнеборцами ликвидирован огонь на площади 4 квадратных метра.

Причина пожара устанавливается специалистами Испытательной исследовательской пожарной лаборатории.

ДЧС ВКО напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.



