Спасатели эвакуировали 35 пассажиров из сломавшегося автобуса близ Экибастуза

В автобусе находились пассажиры, которые не могли продолжить движение самостоятельно. На место происшествия оперативно прибыли силы ДЧС.

Силами спасателей эвакуированы 35 человек. Все пассажиры были доставлены и размещены в пункте обогрева в п. Шидерты. Медицинская помощь никому не потребовалась.

А в области Жетысу на проселочной дороге, расположенной в 15 км от станции Коктума, в снежном заносе застряли два легковых автомобиля, в салонах которых находились два человека.

На место происшествия были направлены силы оперативно-спасательного отряда МЧС села Акши.

Силами спасателей граждане были эвакуированы и выведены из снежного заноса в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.