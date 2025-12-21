РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:20, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Спасатели эвакуировали 35 пассажиров из сломавшегося автобуса близ Экибастуза

    Близ города Экибастуза, в 5 км от поселка Шидерты, на участке автомобильной дороги республиканского значения «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ», произошла остановка технически неисправного автобуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    эвакуация из автобуса на заснеженной трассе
    Фото: ДЧС Актюбинской области

     В автобусе находились пассажиры, которые не могли продолжить движение самостоятельно. На место происшествия оперативно прибыли силы ДЧС.

    Силами спасателей эвакуированы 35 человек. Все пассажиры были доставлены и размещены в пункте обогрева в п. Шидерты. Медицинская помощь никому не потребовалась.

    А в области Жетысу на проселочной дороге, расположенной в 15 км от станции Коктума, в снежном заносе застряли два легковых автомобиля, в салонах которых находились два человека.

    На место происшествия были направлены силы оперативно-спасательного отряда МЧС села Акши.

    Силами спасателей граждане были эвакуированы и выведены из снежного заноса в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

    Теги:
    Трассы Видео Непогода Закрытие дорог Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают