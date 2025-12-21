Спасатели эвакуировали 35 пассажиров из сломавшегося автобуса близ Экибастуза
Близ города Экибастуза, в 5 км от поселка Шидерты, на участке автомобильной дороги республиканского значения «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ», произошла остановка технически неисправного автобуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.
В автобусе находились пассажиры, которые не могли продолжить движение самостоятельно. На место происшествия оперативно прибыли силы ДЧС.
Силами спасателей эвакуированы 35 человек. Все пассажиры были доставлены и размещены в пункте обогрева в п. Шидерты. Медицинская помощь никому не потребовалась.
А в области Жетысу на проселочной дороге, расположенной в 15 км от станции Коктума, в снежном заносе застряли два легковых автомобиля, в салонах которых находились два человека.
На место происшествия были направлены силы оперативно-спасательного отряда МЧС села Акши.
Силами спасателей граждане были эвакуированы и выведены из снежного заноса в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.