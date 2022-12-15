Спасатели Алматы объяснили, как безопасно пользоваться газом в быту

15 Декабря 2022, 17:03

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы, подполковник гражданской защиты Ербулат Турткараев на брифинге в региональной службе коммуникаций заявил, что в этом году зарегистрировано девять случаев отравления природным газом, пострадало 28 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что они на ежедневной основе ведут профилактическую работу по разъяснению правил использования баллонов с бытовым газом и действий в случае утечки газа среди владельцев и сотрудников объектов общественного питания, жильцов общежитий, частных домов.

«Необходимо отметить, что с наступлением холодов учащаются случаи пожаров и отравления природным газом. Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, это, к сожалению, повторяется из года в год. Всего с начала года зарегистрировано 9 случаев отравления природным газом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 47 % (в 2021 году – 17 случаев). Количество пострадавших в результате отравления природным газом составило 28 человек, а также в период отопительного сезона 2022-2023 годов в жилом секторе получили отравление природным газом семь человек», - сказал Ербулат Турткараев.

По его словам, неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов могут привести к несчастным случаям и трагедии.

«Все отравлении происходят в результате халатного отношения самих владельцев во время эксплуатации отопительных приборов. Большинство случаев происходят из-за неправильного использования газового оборудования, утечки газа, износа резинотканевого шланга, неправильного хранения газовых баллонов. Жители используют газовое оборудование сомнительного и кустарного производства, имеющего недостаточную тягу в дымоходах в связи с отсутствием периодической чистки», - добавил подполковник.

Ербулат Турткараев заметил, что в этом году зарегистрировано 350 пожаров в жилом секторе, а количество травмированных составило 29 человек.

В ДЧС отметили, что в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, гибели, травмирования людей и профилактики пожаров необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, а именно соблюдать меры безопасности при использовании газовых приборов; не располагать вблизи отопительных печей и газовых приборов мебель и другие сгораемые предметы, а также не производить сушку одежды и дров; не пользоваться неисправными электророзетками, электровыключателями и электроприборами.

Электроплиты, утюги, электрочайники и керосиновые приборы установить на несгораемые подставки; отштукатурить трещины и сколы в конструкциях печи, произвести чистку дымоходов от сажи; у каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 50х70 см, не допускать включения в одну сеть несколько электроприборов, это приводит к перегрузке электросети; не использовать самодельные электронагревательные приборы.

Новости партнеров