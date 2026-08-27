Спасатель рассказал о своем понижении после гибели фельдшера Улданы Мырзуан

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Очередным свидетелем стал сотрудник ДЧС Аян Кемпиров, участвовавший в спасательных работах на месте обрушения. В суде он рассказал, что после трагедии его перевели с должности командира отделения на должность пожарного.

По словам свидетеля, кадровое решение было принято после происшествия. Ему предложили написать рапорт, после чего перевели в другую часть. При этом отдельного дисциплинарного производства в отношении него, по его словам, не проводилось.

На вопрос защиты, связано ли понижение с выявленными нарушениями в его действиях, Кемпиров ответить не смог.

— Сейчас — пожарный, понизили в связи с этим случаем. В день происшествия был командиром отделения. Приказом сказали написать рапорт. В другую часть перевели, — рассказал Кемпиров.

Содержание рапорта свидетель комментировать не стал.

Кемпиров также рассказал о работе спасателей на месте обрушения. Он прибыл туда в составе отделения из пяти человек. Среди обломков, по его словам, находился кондиционер. При этом подробно оценить количество строительных элементов он не смог, поскольку основной задачей спасателей было проведение работ по спасению людей.

Позже другие сотрудники ДЧС поднялись на крышу и начали убирать находившиеся там кирпичи.

Кроме того, в суде стало известно, что начальник караула, находившийся на месте происшествия, впоследствии написал рапорт об увольнении по собственному желанию. По словам Кемпирова, это произошло в мае, однако причины увольнения ему неизвестны.

Ранее в суде по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан выступил начальник дежурной части ДЧС Астаны Ризабек Даиров. Он рассказал о действиях спасателей после обрушения и порядке взаимодействия экстренных служб.