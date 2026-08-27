Кого обнаружили под завалами после обрушения — показания по делу Улданы Мырзуан

На очередном заседании суда по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан выступил начальник дежурной части ДЧС Астаны Ризабек Даиров. Он рассказал о действиях спасателей после обрушения и порядке взаимодействия экстренных служб, передает корреспондент Kazinform.

По словам свидетеля, сообщение об инциденте в ДЧС поступило от сотрудников скорой помощи. К месту происшествия направили пожарных, оперативно-спасательный отряд и автоколенчатый подъемник.

Даиров отметил, что скорая помощь прибыла на место раньше спасателей. По его словам, если бы сотрудники ДЧС оказались там первыми, они бы оцепили опасную зону и не допустили туда другие службы до подтверждения безопасности.

— Если бы наши прибыли первыми, мы бы никого не допускали: ни прохожих, ни полицию, ни скорую. Работали бы только сотрудники ДЧС до подтверждения безопасности, — сказал свидетель.

После прибытия спасатели провели разведку и обнаружили под завалами двух человек. Их начали эвакуировать, после чего приступили к демонтажу опасных конструкций стены, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение.

Также Даиров сообщил, что взаимодействие ДЧС с другими экстренными службами регулируется приказом МВД № 445 и специальным алгоритмом взаимодействия.

Ранее коллега Улданы Мырзуан Актамак Сыздыкова рассказала в суде о нарушении инструкций в день трагедии.