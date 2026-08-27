Коллега Улданы Мырзуан рассказала в суде о нарушении инструкций в день трагедии

В Астане продолжается судебный процесс по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан. На очередном заседании суда показания дала ее коллега Актамак Сыздыкова, которая вместе с погибшей работала на месте происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Свидетель рассказала, что в день трагедии ее бригада заступила в дневную смену. Перед началом работы, по ее словам, сотрудники прошли обязательный инструктаж по технике безопасности и поставили подписи в специальном журнале.

При этом Сыздыкова пояснила, что по внутренним инструкциям сотрудники скорой помощи не должны заходить непосредственно на место чрезвычайного происшествия из-за риска повторного обрушения. Медики должны были дождаться спасателей, которые вывели бы пострадавших в безопасное место.

Однако на месте уже находились люди, которым требовалась помощь, а сотрудников МЧС еще не было. Поэтому медики решили зайти внутрь.

— Мы не должны были заходить на место ЧС. Но так как там находились люди, МЧС не было, пришлось нам зайти и оказывать помощь, — рассказала свидетель.

По ее словам, в вызове изначально была указана информация об обрушении фасада. При этом необходимых средств индивидуальной защиты у сотрудников скорой помощи не было.

Сыздыкова также сообщила, что на месте происшествия она и Улдана Мырзуан фактически разделились.

— Там такой ажиотаж был, и так получилось, что как-то разделились: я пошла сюда, Улдана пошла туда, — пояснила она.

Момент обрушения свидетель лично не видела. По ее оценке, две бригады скорой помощи находились на месте около 10-15 минут. За это время, как утверждает Сыздыкова, на место не прибыли сотрудники МЧС, полиции или других экстренных служб.

После того как Мырзуан достали из опасной зоны, ее коллеги оказали ей медицинскую помощь и доставили в больницу. Свидетель рассказала, что фельдшер находилась без сознания и не приходила в себя по пути в приемный покой.

При этом, по словам Сыздыковой, монитор показывал наличие сердцебиения и пульса. Пострадавшую подключили к кислороду, обеспечили внутривенный доступ и начали инфузионную терапию.

Также свидетель сообщила, что после трагедии в городской станции скорой медицинской помощи проводилась служебная проверка. Однако о результатах сотрудникам, по ее словам, не сообщили.

После происшествия порядок работы в целом не изменился, но сотрудникам стали дополнительно напоминать о необходимости соблюдать технику безопасности и не заходить в опасные зоны.

Ранее фельдшер скорой помощи Дильназ Байзакова выступила в суде по делу об обрушении фрагментов кирпичной кладки фасада жилого дома в Астане.