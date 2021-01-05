Спасательные станции для туристов откроют в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы для обеспечения безопасности туристов будут развернуты контрольно-спасательные пункты и продолжится благоустройство горных троп. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Горы Заилийского Алатау для алматинцев и гостей города всегда были и остаются местом притяжения, уединения и общения с природой. При этом необходимо соблюдать правила поведения в горах. Мы, в свою очередь, принимаем меры по улучшению инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность таких походов», — подчеркнул аким Алматы Б. Сагинтаев.

По его данным, в рамках развития горного кластера Алматы уже оцифровано более тысячи километров горных маршрутов, из которых 36 маршрутов общей протяженностью 500 км благоустроено.

«Установлены информационные стенды, указатели, со схемами и сложностью маршрутов. В 2021 году планируем благоустроить еще 120 км горных троп. Предусмотрено строительство двух контрольно-спасательных пунктов в Малом и Большом Алматинском ущельях. Круглосуточно будут дежурить 16 горных спасателей», — написал Б. Сагинтаев.

Аким мегаполиса также сообщил, что на 14 отдаленных узловых участках будут установлены специальные укрытия, где туристы смогут переждать сложные погодные условия.

«В урочище Туюк-су планируем создать вертолетную площадку. В различных точках предусматривается установка 10 радиорелейных мачт с тревожными кнопками и разработка приложения смарт-навигатора «Tau Go», — отметил аким города Б. Сагинтаев.

С целью повышения уровня грамотного поведения в горной местности на базе визит-центров ГК «Шымбулак» и базовой станции «Медеу» на регулярной основе проводится инструктаж перед походом в горы, образовательные походы с профессиональными гидами-экскурсоводами.