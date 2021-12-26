Спас детей из пожара: костанайского школьника-героя наградит Архимед Мухамбетов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Олега Пирога, ученика 5 класса одной из костанайских школ, наградит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Об этом глава региона сообщил сегодня в своём Instagram, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Наверное, уже все читали о несчастном случае, которое произошло 25 декабря на территории дачного общества «Садовод» в городе Костанае. Ученик пятого класса Олег Пирог спас четверых детей из горящего дома. На завтра пригласил Олега, чтобы лично поблагодарить за героизм, вручить грамоту и ценные подарки», - сообщил аким в своём посте.

Также аким области поблагодарил родителей школьника, которые воспитали такого смелого и настоящего героя.

«Молодец, Олег!» - подытожил Архимед Мухамбетов свой пост.

Напомним, накануне в садовом обществе «Садовод» в Костанае пятиклассник Олег Пирог спас четверых детей из пожара.