Спартакиада УДП: турнир по мини-футболу прошел в Астане

В Астане состоялся турнир по мини-футболу среди команд центрального аппарата и подведомственных организаций Управления делами Президента РК. Мероприятие прошло в рамках традиционной Спартакиады, передает агентство Kazinform.

Фото: УДП РК

Заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы УДП РК Ербол Адаев отметил, что спартакиада из года в год способствует укреплению корпоративного и спортивного духа, а команды демонстрируют подлинную конкурентную честную борьбу и стремление к улучшению своих результатов.

Фото: УДП РК

В соревнованиях участвовали 11 команд. По итогам групповых и стыковых матчей в полуфинал прошли коллективы Медицинского центра, Телерадиокомплекса Президента РК, Управления материально-технического обеспечения и прошлогодний чемпион – Дирекция административных зданий.

Фото: УДП РК

Победителем турнира стал Медцентр. В финале команда медиков в упорной борьбе выиграла у ТРК – 1:0. Дирекция административных зданий завоевала бронзу, победив УМТО со счетом 2:0.

Фото: УДП РК

Фото: УДП РК

Лучшим нападающим турнира признан Арыстан Искаков (ДАЗ), звание лучшего защитника получил Аскербек Садвакасов (Медцентр УДП РК), лучшим вратарем стал Аян Омаркулов (ТРК).

Фото: УДП РК