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    12:15, 26 Август 2024 | GMT +6

    Спартакиада УДП: турнир по мини-футболу прошел в Астане

    Спартакиада УДП: турнир по мини-футболу прошел в Астане
    Фото: УДП РК

    В Астане состоялся турнир по мини-футболу среди команд центрального аппарата и подведомственных организаций Управления делами Президента РК. Мероприятие прошло в рамках традиционной Спартакиады, передает агентство Kazinform.

    Спартакиада УДП: турнир по мини-футболу прошел в Астане
    Фото: УДП РК

    Заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы УДП РК Ербол Адаев отметил, что спартакиада из года в год способствует укреплению корпоративного и спортивного духа, а команды демонстрируют подлинную конкурентную честную борьбу и стремление к улучшению своих результатов.

    Спартакиада УДП: турнир по мини-футболу прошел в Астане
    Фото: УДП РК

    В соревнованиях участвовали 11 команд. По итогам групповых и стыковых матчей в полуфинал прошли коллективы Медицинского центра, Телерадиокомплекса Президента РК, Управления материально-технического обеспечения и прошлогодний чемпион – Дирекция административных зданий. 

    Спартакиада УДП: турнир по мини-футболу прошел в Астане
    Фото: УДП РК

    Победителем турнира стал Медцентр. В финале команда медиков в упорной борьбе выиграла у ТРК – 1:0. Дирекция административных зданий завоевала бронзу, победив УМТО со счетом 2:0. 

    Спартакиада УДП: турнир по мини-футболу прошел в Астане
    Фото: УДП РК
    Спартакиада УДП: турнир по мини-футболу прошел в Астане
    Фото: УДП РК

    Лучшим нападающим турнира признан Арыстан Искаков (ДАЗ), звание лучшего защитника получил Аскербек Садвакасов (Медцентр УДП РК), лучшим вратарем стал Аян Омаркулов (ТРК). 

    Спартакиада УДП: турнир по мини-футболу прошел в Астане
    Фото: УДП РК
    Спартакиада УДП: турнир по мини-футболу прошел в Астане
    Фото: УДП РК

     

    Теги:
    Спорт Футбол УДП
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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